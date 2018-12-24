طائرة السويحلي والأهلي بنغازي في عربية الأندية بتونس

فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي (المركز الإعلامي)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أن السويحلي بطل الدوري والأهلي بنغازي الوصيف سيمثلان ليبيا في بطولة الأندية العربية التي يستضيفها الترجي التونسي في الفترة بين 12 و24 فبراير المقبل.

ويشارك 16 ناديًا أعلنت بشكل رسمي رغبتها في المشاركة: من ليبيا السويحلي والأهلي بنغازي، ومن تونس الترجي والصفاقسي، ومن البحرين الأهلي والمحرق، ومن سلطنة عمان صحم والسلام، ومن اليمن جوبيل والشعلة، ومن قطر الشرطة والريان، والكويت الكويتي وغاز الجنوب من العراق.

ويتوقع أن يصل عدد المشاركين لأكثر من 20 ناديًا كون باب التسجيل متواصلاً حتى 12يناير المقبل، وتجرى قرعة البطولة بمقر الاتحاد العربي بالبحرين في 19 يناير المقبل.