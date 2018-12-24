انطلاق سباقات العدو الريفي لطلاب الخمس

انطلاق سباقات العدو الريفي لطلاب الخمس (فيسبوك)

أكد رئيس مكتب النشاط المدرسي بمدينة الخمس، محمود الديب، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الأولى لسباقات العدو الريفي على مستوى مدارس الخمس، التي قسمت إلى ست مناطق.

البدايه كانت الأحد بمشاركة 160 طالبًا بمدارس بمنطقة سوق الخميس، وكانت مسافة سباقات المرحلة الابتدائية 2 كلم والإعدادية 3 كلم والثانوية 5 كلم.

وأضاف الديب أن غدًا الثلاثاء سيكون التنافس لطلاب مدارس منطقة كعام والأربعاء منطقة المعقولة والخميس منطقتي رأس الحمام وسيدي خليفة والسبت منطقة قوقاس.

والمرحلة الثانية على مستوى الخمس ستقام الأحد بمشاركة الطلاب المتحصلين على التراتيب العشرة الأولى (ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي) من كل منطقة.

انطلاق سباقات العدو الريفي لطلاب الخمس (فيسبوك)