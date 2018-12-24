إثارة وتشويق في شطرنجية الاستقلال بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 01:48 مساء
منافسات من الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يسدل الستار، اليوم الإثنين، على بطولة الاستقلال للشطرنج التي تقام برعاية نادي الجهاد وإشراف اتحاد الشطرنج بمصراتة.

وشهدت أغلب جولات البطولة إثارة وندية وتشويقًا، وفي أبرز نتائج الجولة السابعة، الأحد، تعادل المتصدر علي الشعافي مع فوزي الزاوي وفاز خالد جعفر على خالد فرنكة، ورياض الوحيشي على خيري علي، وعريبي العزابي على فوزي حركات.

بهذا يكون الترتيب بعد الجولة السابعة علي الشعافي 5.5 نقطة وخالد جعفر 5 ومن خلفهما أربعة رياضيين برصيد 4.5 نقطة لكل منهم وهم رياض الوحيشي وفوزي الزاوي وعريبي العزابي وحمدي العقوري.
 
أهم مباريات الجولة 8 يلتقي علي الشعافي مع عريبي العزابي وخالد جعفر يلتقي حمدي العقوري، ومسعود قشوط يتبارى مع خالد فرنكة، ومعتز عيسى مع فرج عبود.

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