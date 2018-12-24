البركي يقود طائرة الأهليين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 01:19 مساء
مباراة سابقة في الكرة الطائرة الليبية بمشاركة الأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، الإثنين، تكليف طاقم بقيادة حسن البركي حكمًا أول وعبدالحكيم رمضان حكمًا ثانيًا والمسجل عبدالسلام الرفاعي لقيادة مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وتقام المباراة، مساء اليوم الإثنين، بالصالة الكبرى بطرابلس، كما كلفت طاقم تحكيم لإدارة مباراة الاتحاد المصراتي وصقور العلالقة التي ستقام بصالة مصراتة، ويتكون من محمد نوري حكمًا أول ومحمد الشاوش حكمًا ثانيًا وجمال بن غربية مسجلاً.

وقبل المباراتين، كان رصيد الأهلي طرابلس 18 نقطة من 7 مباريات والأهلي بنغازي 18 نقطة من 8 مباريات والاتحاد المصراتي 18 نقطة وصقور العلاقة 7 نقاط.

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