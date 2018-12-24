فوز سلة الأهلي طرابلس والنصر والاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 12:13 مساء
جانب من مباراة في الدوري الليبي لكرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

أقيمت ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة ببنغازي أمس الأحد، وفاز النصر على الهلال 83 / 62، بينما شهدت طرابلس مباراتين انتهيتا بفوز الاتحاد على المدينة 72/ 42 والأهلي طرابلس على الوحدة 130 / 24.

وفي بقية مباريات الأسبوع تجرى غدًا الثلاثاء مواجهة بين المروج، حيث يستضيف خالد بن الوليد بقاعة المرج، والخميس الأهلي بنغازي يلتقي التحدي.

دوري السلة هذا الموسم يقام من مجموعتين ويتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي الذي سيقام بنظام التجمع، وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة والنهائية.

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