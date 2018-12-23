الأهلي طرابلس خارج «الكونفدرالية» بسلسلة فرص مهدرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 ديسمبر 2018, 06:28 مساء
مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

ودع فريق الأهلي طرابلس بطولة الكونفدرالية من دور الـ32، بعد تعادله السلبي، اليوم الأحد، أمام فريق دوالا الكاميروني، ليخسر التأهل إلى دور المجموعات، لسابق تعادله ذهابًا في تونس بهدف.

نتيجة التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أُقيم بالكاميرون، لم تخدم الأهلي طرابلس «الزعيم»، الذي أضاع ترشحًا كان في الإمكان.

جاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، كما أراد مساعد حكم المباراة، عندما حرم الأهلي طرابلس من هدفين بداعي التسلل، خصوصًا هدف محمد الترهوني، وركلة جزاء صحيحة لم تحتسب من حكم المباراة، فضلاً عن فرصة هدف محقق لأنيس سلتو أضاعها بغرابة.

كان الأهلي طرابلس خلال الشوط الأول أفضل في الضغط على حامل الكرة، وغلق المساحات أمام فريق دوالا، خلال الـ45 دقيقة من الشوط الأول، حيث لم ينجح أصحاب الأرض في الضغط إلا مرتين على مرمى الأهلي، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

جاء الشوط الثاني وسط ضغط متواصل، وسنحت فرص للأهلي، لولا براعة حارس فريق دوالا الذي أخرج عديد الكرات الخطرة، كما قام المدرب الوطني جمال أبو نوارة بعدة تغييرات عبر إشراك صالح الطاهر ويحيى الزليتني ومحمد الغنودي وإخراج طقق واعبلو وجينور، بينما أخرج حكم المباراة الإريتري مدافع فريق دوالا بالبطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويترشح فريق دوالا إلى دوري المجموعات.

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