الككلي يطالب بكرسي النائب في اتحاد الكرة الليبي

المرشح السابق لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ناجي الككلي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المرشح السابق على منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ناجي الككلي إنه حاليًا الأحق بمنصب النائب الأول بعد تولي عبدالحكيم الشلماني منصب الرئيس في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأخير بالمرج.

وقال الككلي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «أتمني أن يتفهم مجلس الإدارة ذلك، حيث كنت منافس الشلماني في منصب نائب الرئيس في الانتخابات الماضية بفارق صوتين 64. 62، وأنا الآن نائب الرئيس حسب اللوائح، وليس حسب مزاج البعض الذين قفزوا على اللوائح».

وأضاف «البعض أبدى آراء ليس لهم دخل فيها، لذا أطالب المختصين في اللوائح بإعطاء رأيهم في الموضوع، وأنا لن أتنازل عن حقي».