الأهلي طرابلس ضيفًا على دوالا الكاميروني.. بعد قليل

مباراة سابقة لفريق الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

يخوض مساء اليوم الأحد فريق الأهلي طرابلس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت ليبيا مباراة العودة في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نيو ستار دي دوالا الكاميروني بملعب ليميمي ستاديوم بالكاميرون.

يقود الفريق المدرب الوطني جمال أبو نواره الذي خلف إيهاب جلال في تدريب الأهلي طرابلس خلال وقت قصير من مباراة الإياب، حيث أكد في تصريحاته أن «الأهلي طرابلس في استطاعته الظفر بورقة الترشح من الكاميرون، وأن أخطاء التشكلية الأساسية للمدرب جلال هي السبب الرئيس في التعادل ذهابًا»، وأنه سيعمل على العامل النفسي للفريق قبل مواجهة اليوم.

ويغيب عن اللقاء الحارس محمد نشنوش بسبب الإصابة، حيث يحتاج لراحة لمدة أسبوعين، ومن المتوقع أن يكون أحمد الفتيوري بديلاً عن نشنوش المصاب.

وسيقود اللقاء حكم من إريتريا بقيادة الحكم تسيكاي موغوس تيكلو والمساعدين هوغوش عبدالقادر وبرهان محمد.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وأهلي طرابلس في حاجة للفوز أو التعادل بأكثر من هدف.