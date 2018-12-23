دعوة للاهتمام بالتشريعات الرياضية

رئيس نادي المجد السابق، عبدالله شعماش (أرشيفية : الإنترنت)

وجه رئيس نادي المجد السابق، عبدالله شعماش، الدعوة للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بضرورة الاهتمام بالتشريعات واللوائح وإعادة تنقيحها مثل الاهتمام بالبنية التحتية حاليًا من قبل الهيئة.

وقال شعماش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «نثق في قدرة بشير القنطري رئيس الهيئة في الاهتمام بالتشريعات الرياضية التي تعاني خللاً كبيرًا».

وأكد أن حالة الإرباك التي يشهدها المشهد الرياضي حاليًا بسبب غياب قانون عام للرياضة من جهة، وغياب نظام أساسي موحد لكل نادٍ، الذي يفترض أن يكون عامًا، على أن يصدر كل نادٍ نظامًا أساسيًا خاصًا به لأنه الأساس في الإدارة الرياضية.