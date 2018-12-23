دعوة للاهتمام بالتشريعات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 23 ديسمبر 2018, 03:26 مساء
رئيس نادي المجد السابق، عبدالله شعماش (أرشيفية : الإنترنت)

وجه رئيس نادي المجد السابق، عبدالله شعماش، الدعوة للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بضرورة الاهتمام بالتشريعات واللوائح وإعادة تنقيحها مثل الاهتمام بالبنية التحتية حاليًا من قبل الهيئة.

وقال شعماش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «نثق في قدرة بشير القنطري رئيس الهيئة في الاهتمام بالتشريعات الرياضية التي تعاني خللاً كبيرًا».

وأكد أن حالة الإرباك التي يشهدها المشهد الرياضي حاليًا بسبب غياب قانون عام للرياضة من جهة، وغياب نظام أساسي موحد لكل نادٍ، الذي يفترض أن يكون عامًا، على أن يصدر كل نادٍ نظامًا أساسيًا خاصًا به لأنه الأساس في الإدارة الرياضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي