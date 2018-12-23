إعلان جميع مؤجلات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مواعيد المباريات المؤجلة من الأسابيع الثلاثة.

يلتقي فريقا النصر ودارنس يوم 28 ديسمبر الجاري بملعب بنينا، والأهلي بنغازي مع التعاون في 29 ديسمبر بملعب بنينا، والاتحاد والأهلي طرابلس 30 ديسمبر بملعب مصراتة، والأنوار يلاقي النصر يوم 2 يناير المقبل بملعب المرج.

ويلاقي شباب الجبل نظيره الأهلي بنغازي يوم 3 يناير بملعب البيضاء، والأهلي طرابلس يواجه الاتحاد المصراتي يوم 5 يناير بملعب الخمس، والسويحلي مع الاتحاد يوم 5 يناير بملعب مصراتة، والنصر مع الأهلي بنغازي في 6 يناير بملعب بنينا.