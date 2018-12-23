الليبية زهرة على قمة جبل إفرست دعمًا لقضية الروهينغا

الليبية زهرة العزابي تحمل علم ليبيا (فيسبوك)

تشارك الليبية زهرة العزابي في تسلق قمة جبل إفرست، ضمن فريق صغير مكون من عدة جنسيات مختلفة، بهدف اعتلاء أطول قمة جبلية بالعالم، وذلك دعمًا لقضية اللاجئين الروهينغا.

وكشفت زهرة، عبر مدونة نشرها موقع «جست جيفنغ»، وهي منصة أميركية معنية بجمع تبرعات مالية لقضايا خيرية مختلفة، أنها ستشارك في حدث ينطلق تحت اسم «تسلق إفرست»، يستمر لمدة 16 يومًا، وينطلق من سلسلة جبال هيمالايا في نيبال.

وقالت زهرة: «في ديسمبر الجاري، سأتوجه إلى المعسكر عند أعلى قمة جبلية في العالم وهي (جبل إفرست)، فريقنا الصغير وأنا سنصعد جبال الهيمالايا في نيبال على مدار 16 يومًا متتابعة، وسنصعد ارتفاعات خطيرة في ظروف قاسية».

وأوضحت زهرة أن الحدث يأتي في إطار حملة دولية لمساعدة المهاجرين واللاجئين الروهينغا، ومساعدة مئات الآلاف من الروهينغا النازحين، الذين هم بحاجة ملحة إلى ضروريات الحياة من مأوى وطعام، ورعايا صحية للنجاة بحياتهم.

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لحشد أكبر قدر من المساعدات، لافتة إلى أن أعداد النازحين الروهينغا يصل إلى مليون شخص، ويعاني ما يقرب من 22 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.

ودعت زهرة للمشاركة في حملة التبرعات، لصالح الروهينغا لمساعدتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.