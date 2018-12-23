الليبية زهرة على قمة جبل إفرست دعمًا لقضية الروهينغا

القاهرة - بوابة الوسط: (إعداد) هبة هشام | الأحد 23 ديسمبر 2018, 03:08 مساء
الليبية زهرة العزابي تحمل علم ليبيا (فيسبوك)

تشارك الليبية زهرة العزابي في تسلق قمة جبل إفرست، ضمن فريق صغير مكون من عدة جنسيات مختلفة، بهدف اعتلاء أطول قمة جبلية بالعالم، وذلك دعمًا لقضية اللاجئين الروهينغا.

وكشفت زهرة، عبر مدونة نشرها موقع «جست جيفنغ»، وهي منصة أميركية معنية بجمع تبرعات مالية لقضايا خيرية مختلفة، أنها ستشارك في حدث ينطلق تحت اسم «تسلق إفرست»، يستمر لمدة 16 يومًا، وينطلق من سلسلة جبال هيمالايا في نيبال.

وقالت زهرة: «في ديسمبر الجاري، سأتوجه إلى المعسكر عند أعلى قمة جبلية في العالم وهي (جبل إفرست)، فريقنا الصغير وأنا سنصعد جبال الهيمالايا في نيبال على مدار 16 يومًا متتابعة، وسنصعد ارتفاعات خطيرة في ظروف قاسية».

وأوضحت زهرة أن الحدث يأتي في إطار حملة دولية لمساعدة المهاجرين واللاجئين الروهينغا، ومساعدة مئات الآلاف من الروهينغا النازحين، الذين هم بحاجة ملحة إلى ضروريات الحياة من مأوى وطعام، ورعايا صحية للنجاة بحياتهم.

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لحشد أكبر قدر من المساعدات، لافتة إلى أن أعداد النازحين الروهينغا يصل إلى مليون شخص، ويعاني ما يقرب من 22 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.

ودعت زهرة للمشاركة في حملة التبرعات، لصالح الروهينغا لمساعدتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي