الشعافي وفرنكه يتصدران شطرنجية الاستقلال بمصراتة

منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

واصلا اللاعبان علي الشعافي تصنيف 1858وخالد فرنكه تصنيف 1836 صدارتهما بطولة الاستقلال للشطرنج برصيد أربع نقاط لكل منهما من أربع جولات، ويلاحقهما كوكبة من اللاعبين برصيد ثلاث نقاط، وهم خالد جعفر وفوزي الزاوي وحمزة الدابور وفتحي إيهاب وعمر جمال ورياض الوحيشي وعبدالمجيد عاشور ومسعود قشوط.



البطولة تقام بفندق الجوهرة بمصراتة برعاية نادي الجهاد وإشراف اتحاد الشطرنج بمصراتة.

ويلتقي اليوم الأحد في أهم مباريات الجولة الخامسة المتصدران علي الشعافي مع خالد فرنكه، وحمزة الدابور يتبارى مع رياض الوحيشي، وخالد جعفر يواجه عبدالمجيد عاشور.



البطولة من 7 جولات بمشاركة عدد 40 لاعبًا من مختلف المدن الليبية، ويدير مبارياتها الحكام محمد الصغير ومحمد أبورزيقة وعبدالجواد المسلاتي.