الشعافي وفرنكه يتصدران شطرنجية الاستقلال بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 ديسمبر 2018, 03:06 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

واصلا اللاعبان علي الشعافي تصنيف 1858وخالد فرنكه تصنيف 1836 صدارتهما بطولة الاستقلال للشطرنج برصيد أربع نقاط لكل منهما من أربع جولات، ويلاحقهما كوكبة من اللاعبين برصيد ثلاث نقاط، وهم خالد جعفر وفوزي الزاوي وحمزة الدابور وفتحي إيهاب وعمر جمال ورياض الوحيشي وعبدالمجيد عاشور ومسعود قشوط.
 
البطولة تقام بفندق الجوهرة بمصراتة برعاية نادي الجهاد وإشراف اتحاد الشطرنج بمصراتة.

ويلتقي اليوم الأحد في أهم مباريات الجولة الخامسة المتصدران علي الشعافي مع خالد فرنكه، وحمزة الدابور يتبارى مع رياض الوحيشي، وخالد جعفر يواجه عبدالمجيد عاشور.
 
البطولة من 7 جولات بمشاركة عدد 40 لاعبًا من مختلف المدن الليبية، ويدير مبارياتها الحكام محمد الصغير ومحمد أبورزيقة وعبدالجواد المسلاتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي