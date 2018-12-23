نادر كارة: أنا ضد كرة القدم النسائية في ليبيا

نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي، نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي، نادر كارة، أن مشاركة المرأة الليبية في الرياضة يجب أن يكون محدودًا وفيه مراعاة لتقاليد المجتمع الليبي وخصوصيته.

وأضاف كارة عبر تصريحات تليفزيونية إلى قناة النبأ، السبت، قائلاً: «بعض الألعاب التي فيها خشونة يجب ألا تمارسها النساء، فأنا غير مقتنع بكرة القدم النسائية داخل ليبيا رغم وجود نشاط لها».

وأكمل: «من الممكن مشاركتها في الألعاب الفردية، وبحسب الظروف»، كما انتقد وجود أعضاء من النساء في مجالس إدارة اتحادات الألعاب الجماعية، وخاصة التي فيها اختلاط وسماع هتافات في الملاعب غير لائقة أحيانًا، مبديًا اندهاشه.