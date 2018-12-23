مدرب المنتخب الأسبق يرفض تسمية الدوري الليبي بالممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 23 ديسمبر 2018, 12:09 مساء
المدير الفني الأسبق للمنتخب الليبي لكرة القدم، محمد احميدة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المدير الفني الأسبق للمنتخب الليبي لكرة القدم، محمد احميدة، بإلغاء تسمية الدوري بالممتاز والاكتفاء باسم دوري الدرجة الأولى، لأنه الأنسب والأوقع على كل حال.

وقال احميدة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «ما نشاهده هذا الموسم في بدايته والمواسم السابقة ليس كرة دوري ممتاز، لذا أدعو إلى إعادة النظر بجدية في الموضوع، وأود التأكيد على أن الأمر ينطوي على مبالغة كبيرة بأن يطلق على المسابقة دوري ممتاز وهو ليس كذلك».

كما طالب بإقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم وليس رئيسه فقط الذي حجبت عنه الثقة، مؤكدًا أنهم جميعًا شركاء في الفساد والمخالفات وعليهم تحمل المسؤولية بشجاعة وعدم القفز من المركب.

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