تواصل الاستعدادات لبطولة الاستقلال للتايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 23 ديسمبر 2018, 01:58 صباحا
احدى بطولات الاتحاد الليبي للتايكوندو.(أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر باللجنة التسييرية للتايكوندو لـ«بوابة الوسط»، الأحد، أن الاستعدادات جارية لانطلاق بطولة الاستقلال للتايكوندو.

وستقام البطولة بقاعة فبراير يومي 28 و29 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد من الأندية من بينها أندية الشباب الوحدوي وبالخير والعلمين والشط وأبي الأشهر والشموع مصراتة والنهضة سبها والخمس، ونادي زناتة المستضيف.
ولفت المصدر ذاته إلى أن باب التسجيل في بطولة الاستقلال للتايكوندو مفتوح لكل الأندية الراغبة في المشاركة.

يشار إلى أن تسييرية التايكوندو نظمت عديد البطولات في الجفرة وبنغازي وطرابلس وأبرزها بطولة بنغازي الخامسة للتايكوندو، التي كانت متميزة تنظيميًّا وفنيًا ومشاركةً، فقد شهدت مشاركة 197 لاعبًا مثلوا 23 ناديًا من مدن هون وسبها والمرج وبنغازي ومصراتة وطرابلس.

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