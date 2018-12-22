عقوبات وغرامات مالية على ناديي السويحلي والنصر

أكد مصدر مسؤول بلجنة مسابقات الكرة الطائرة لـ«بوابة الوسط» أن لجنة المسابقات اتخذت عدة إجراءات في أحداث مباراة السويحلي والنصر التي جرت بقاعة مصراتة.



وقال المصدر إن لجنة المسابقات قررت أن يلعب فريق السويحلي مباراتين دون جمهور على ملعبه (صالة مصراتة) ودفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب فريق النصر أسعد محمد ثلاث مباريات نتيجة سوء سلوكه مع الجمهور، ولفت نظر للاعب فريق السويحلي عبد الرحمن دغدنة.

كما لفتت نظر مدرب السويحلي الصربي دراقان، ومدرب النصر أحمد الطريدة لاعتراضهما المتكرر على قرارات الحكم.