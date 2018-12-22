اللجنة الأولمبية تنظم مؤتمر «تولي المرأة لمناصب قيادية في الرياضة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 ديسمبر 2018, 11:00 مساء

افتتح رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، مؤتمر «تولي المرأة لمناصب قيادية في الرياضة» الذي تستمر فعالياته لمدة يومين بفندق باب البحر بطرابلس.

ورحب الدكتور جمال الزروق بالحضور، وأشاد بـ«المستوى الرفيع للمشاركين من المؤسسات والجامعات ومراكز البحث، ما يبشر بأن المناقشات والحوارات ستكون ثرية».

وأضاف: «هذه الأبحاث ستكون عونًا للجنة الأولمبية في تلمس الطرق الصحيحة والتعرف على العلل والمعوقات وإيجاد الحلول التي تساهم في الدفع بالمرأة لتولي مناصب قيادية في الرياضة».

حضر اليوم الأول من المؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية وعميد كلية التربية البدنية ورئيسة وحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي وعدد كبير من العناصر النسائية والمهتمين بالنشاط الرياضي.

وشمل برنامج اليوم الأول عرض نشاط الاتحاد الرياضي النسائي وإلقاء 4 بحوث علمية من قبل د. ماجدة طوبة، ود. سميحة علي، ود. سعاد الفقيه، ود. ليلى جويبر.

الأولمبية تجهز 30 معدًا بدنيًا في طرابلس

ويهدف المؤتمر إلى وضع استراتيجيه عامه لتنمية القدرات القياديه للمرأة وابراز أهمية الرياضه في الحياة المعاصرة والاستفادة من الدراسات والتجارب في مجال رياضة المرأة والتعرف علي المعوقات التي تواجه المرأة والسبل التي تساعدها لتولي المناصب الرياضيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي