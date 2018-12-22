اللجنة الأولمبية تنظم مؤتمر «تولي المرأة لمناصب قيادية في الرياضة»

افتتح رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، مؤتمر «تولي المرأة لمناصب قيادية في الرياضة» الذي تستمر فعالياته لمدة يومين بفندق باب البحر بطرابلس.

ورحب الدكتور جمال الزروق بالحضور، وأشاد بـ«المستوى الرفيع للمشاركين من المؤسسات والجامعات ومراكز البحث، ما يبشر بأن المناقشات والحوارات ستكون ثرية».

وأضاف: «هذه الأبحاث ستكون عونًا للجنة الأولمبية في تلمس الطرق الصحيحة والتعرف على العلل والمعوقات وإيجاد الحلول التي تساهم في الدفع بالمرأة لتولي مناصب قيادية في الرياضة».

حضر اليوم الأول من المؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية وعميد كلية التربية البدنية ورئيسة وحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي وعدد كبير من العناصر النسائية والمهتمين بالنشاط الرياضي.

وشمل برنامج اليوم الأول عرض نشاط الاتحاد الرياضي النسائي وإلقاء 4 بحوث علمية من قبل د. ماجدة طوبة، ود. سميحة علي، ود. سعاد الفقيه، ود. ليلى جويبر.

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ويهدف المؤتمر إلى وضع استراتيجيه عامه لتنمية القدرات القياديه للمرأة وابراز أهمية الرياضه في الحياة المعاصرة والاستفادة من الدراسات والتجارب في مجال رياضة المرأة والتعرف علي المعوقات التي تواجه المرأة والسبل التي تساعدها لتولي المناصب الرياضيه.