منتخب الناشئين يلتقي الجزائر في شمال أفريقيا.. السبت

مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

يلتقي المنتخب الوطني الليبي للناشئين تحت 17 عامًا، اليوم السبت، المنتخب الجزائري في ثاني مباراة له في دورة شمال أفريقيا بالمغرب، التي تقام فعالياتها بمراكش خلال الفترة من 18 ـ 28 ديسمبر الجاري.

وفي ذات البطولة حقق المنتخب المغربي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

التنافس في البطولة يقام بنظام المجموعتين، حيث يلعب المنتخب الليبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السنغال والجزائر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات المغرب وتونس وموريتانيا.

وفي أعقاب مباريات الدور الأول سيلعب متصدر المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية من أجل تحديد هوية البطل، فيما سيلعب صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية من أجل الحصول على المركز الثالث، بينما يتبارى صاحب المركز الثالث للمجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث للمجموعة الثانية من أجل المرتبة الخامسة، على أن تقام المباريات الترتيبية يوم 27 ديسمبر الجاري.