منتخب الناشئين يلتقي الجزائر في شمال أفريقيا.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 ديسمبر 2018, 05:36 مساء
مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

يلتقي المنتخب الوطني الليبي للناشئين تحت 17 عامًا، اليوم السبت، المنتخب الجزائري في ثاني مباراة له في دورة شمال أفريقيا بالمغرب، التي تقام فعالياتها بمراكش خلال الفترة من 18 ـ 28 ديسمبر الجاري.

وفي ذات البطولة حقق المنتخب المغربي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

التنافس في البطولة يقام بنظام المجموعتين، حيث يلعب المنتخب الليبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السنغال والجزائر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات المغرب وتونس وموريتانيا.

وفي أعقاب مباريات الدور الأول سيلعب متصدر المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية من أجل تحديد هوية البطل، فيما سيلعب صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية من أجل الحصول على المركز الثالث، بينما يتبارى صاحب المركز الثالث للمجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث للمجموعة الثانية من أجل المرتبة الخامسة، على أن تقام المباريات الترتيبية يوم 27 ديسمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي