دورة إنعاش لحكام التايكوندو

جانب من منافسات سابقة في التايكوندو (أرشيفية : الإنترنت)

تختتم، اليوم السبت، دورة الإنعاش لحكام لعبة التايكوندو، التي نظمتها وأشرفت عليها اللجنة التسييرية الموازية لاتحاد التايكوندو.

حاضر في الدورة التي شارك فيها 20 حكمًا وأُقيمت بصالة نادي بالخير الخبير الرياضي، الدولي السنوسي عامر والحكم الدولي إسماعيل التريكي.

الحكام المشاركون في الدورة سيشاركون في بطولة الاستقلال الثانية، التي ستقام يومي 28 و29 من شهر ديسمبر الجاري في مناسبة عيد الاستقلال يوم 24 ديسمبر تحت إشراف اللجنة التسييرية واستضافة نادي زناتة.

يشار إلى أن اللجنة التسييرية للعبة التايكوندو قد نظمت في الشهر الماضي بطولة السرايا الخامسة بمشاركة أكثر من 134 رياضيًّا من مختلف مناطق ليبيا.