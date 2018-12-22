الأهلي بنغازي ضيفًا على صن داونز في جنوب أفريقيا.. بعد قليل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 ديسمبر 2018, 01:34 مساء
جانب من مباراة الأهلي بنغازي ونيوزيبيو بطل موريتانيا (المركز الإعلامي)

يحل مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي ضيفًا على فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في لقاء الإياب ضمن تصفيات مباريات دور الـ32 ببطولة الأندية أبطال الدوري.

المباراة ستقام على أرضية ملعب لوفتس بجنوب أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت ليبيا.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في القاهرة ويكفي الأهلي بنغازي الفوز أوالتعادل بأي نتيجة إيجابية لضمان التأهل والعبور إلى دور المجموعات.

يقود المباراة طاقم تحكيم من بتسوانا يتكون من حكم الساحة: جوشوا بوندو والمساعد الأول: مويميدي موناكواني والمساعد الثاني: ميشاك ميدوبي.

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