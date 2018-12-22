الوحدة يعمِّـق جراح الأولمبي والشط يعود بالتعادل أمام رفيق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 ديسمبر 2018, 12:55 مساء
جانب من مباراة الأهلي طرابلس والوحدة (المركز الإعلامي)

أقيمت الجمعة مباراتان في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حيث جمعت المباراة الأولى بملعب الخمس فريق الوحدة وضيفه أولمبي الزاوية حيث انتهت بفوز الوحدة بهدفين نظيفين.

سجل أهداف الوحدة أحمد زكي في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول ومحمد الغنمي في الدقيقة 33 ورغم محاولات فريق الأولمبي والفرص التي حصل عليها إلا أن نجاح حارس مرمي الوحدة وخط الدفاع حافظ على هدفي التقدم والفوز لتنتهي المباراة بفوز الوحدة ليصل إلى النقطة السابعة من ثلاث مباريات.

بهذه النتيجة تكون الخسارة الثانية لفريق الأولمبي وتعادل وحيد ليبقي برصيد نقطة واحدة.

وعلى ملعب الزاوية انتهت مباراة الشط ورفيق بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث أصبح الشط بنقطتين وهو نفس رصيد رفيق.

وتختتم اليوم السبت مباريات الأسبوع الثالث بإقامة مباراة واحدة وتجمع فريق الخمس مع أبي سليم.

وتم تأجيل 3 مباريات من الأسبوع الثالث لارتباطات فرقها بالمشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وكأس الاتحاد «الكونفيدرالية»، وهي الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، والاتحاد مع السويحلي، والأهلي بنغازي مع النصر.

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