قمة مرتقبة بين طائرة الأهليين.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 ديسمبر 2018, 12:01 مساء
منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة لـ«بوابة الوسط»، السبت، برنامج ثلاث مباريات تجرى الإثنين المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام بمصراتة مباراة الأفريقي زليتن مع الجزيرة واتحاد مصراتة مع صقور العلالقة وتشهد القاعة الكبرى بطرابلس قمة مرتقبة بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وقبل جولة الإثنين تبقى الصدارة لأهلي طرابلس برصيد 18 نقطة من 7 مباريات وأقرب الملاحقين الأهلي بنغازي 18 نقطة من 8 مباريات والاتحاد المصراتي 18 ورابعًا الجزيرة 12 وخامسًا صقور العلالقة 7 والأفريقي زليتن 6 وأخيرًا الهلال بنقطتين.

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