تعادلان وست أنتصارات في كرة القدم المصغره

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 ديسمبر 2018, 02:06 صباحا

جرت اليوم الجمعه في دوري كرة القدم المصغره 8 مباريات حيث فاز في مدينة طبرق القادسيه على الصقور بنتيجة (2-1) وتعادل المحله مع الأندلس بنتيجة(2-2).

وفي طرابلس فاز المدينه على حي دمشق (7-3) والشروق على الشط (3-0) وفوز النجم الرابطي على الوحده الزنتان (1-0) وتعادل تحدي طبقه مع النضال القريات (2-2) وفوز الازدهار القلعه علي الوحده الويفات (4-2) والمسيره على ككله (2-1).

والسبت يتجدد الموعد مع 6 مباريات حيث يلتقي ابومليانه مع الغيران والنجوم يتباري مع أهلي بني وليد وعلى ملعب طمزين ستقام مباراتين يواجه فيها الوحده الرحيبات فريق طمزين والباروني يلتقي القصر فرسطاء ويفرن يستضيف النصر بالزنتان والعبور بام الجرسان يواجه النضال.

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