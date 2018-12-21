السويحلي يفوز على الاتحاد في طرابلس وينفرد بالصدارة

حقق فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي فوزا مهما على فريق نادي الاتحاد في المبارة التي أقيمت بالقاعة الكبري بطرابلس.

وجاء تفوق فريق السويحلي بنتيجة 3 أشواط لصفر جاء على هذا النحو «26 / 24 ، 26 / 24 ، 25 / 16».

بالمقابل فاز فريق أساريا من الزاوية على فريق التصدي من مصراتة بنتيجة 3 أشواط لصفر جاءت على هذا النحو«25 / 17 ، 25 / 21 ، 25 / 17».

وبهذه النتائج ينفرد فريق السويحلي بصدراة الترتيب، يليه فريق النصر بنغازي وفي الترتيب الثالث التصدي مصراتة وفي الترتيب الرابع فريق الاتحاد وفي الترتيب الخامس فريق أساريا من الزاوية.

يذكر أن فريق نادي الأولمبي بالزاوية انسحب من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة.