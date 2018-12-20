«وسباك برشلونة» فرع ليبيا تبدأ معسكرها بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 09:16 مساء
وكيل أكاديمية وسباك برشلونة في شمال أفريقيا، محمد أحواس (بوابة الوسط)

بدأت على ملاعب نادي المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة تدريبات أكاديمية وسباك برشلونة الإسبانية فرع ليبيا، حيث انطلق معسكر إعدادي لعدد من لاعبيها الذين سيخوضون فترة معايشة وتجارب أداء بالمملكة التايلندية الشهر المقبل .

وقال وكيل الأكاديمية في شمال أفريقيا ومدير البعثة محمد أحواس، إن هذه المجموعة سبق وتألقت مع أكاديمية وسباك برشلونة في مشاركات خارجية سابقة ومع أنديتها في الدوري الليبي، حيث سيكون لهم فرصة الاحتراف في تايلند والكويت وأسبانيا بالإضافة إلى عدد آخر من اللاعبين الذين سيتم إلحاقهم بالمجموعة على فترات قادمة.

يأتي هذا المعسكر بالتعاون بين قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب وأكاديمية وسباك برشلونة وبإشراف مباشر من مدير قطاع الناشئين، الكابتن ريعو، والمدير الفني للقطاع الكابتن مجدي مصطفى، ووكيل الأكاديمية في شمال أفريقيا محمد أحواس .
 

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