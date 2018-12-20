«كاف» يحضِّر لدور المجموعات بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 08:06 مساء


قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، اليوم، تحديد موعد إجراء قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى يشارك فيها ممثلي الكرة الليبية، النصر والأهلي بنغازي.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، أن يوم 28 ديسمبر الجاري سيكون موعدًا لإجراء القرعة بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة .

يشار إلى أن النصر حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بدور الـ32 من البطولة على حوريا كوناكري الغيني «3 - صفر» واقترب من قطع بطاقة التأهل لدور الـ16، فيما تعادل الأهلى بنغازي مع صن داونز الجنوب أفريقي، بدون أهداف فى المرحلة ذاتها على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.
 

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