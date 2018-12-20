الليبيون يواصلون تولي المناصب في الاتحادات الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 20 ديسمبر 2018, 07:07 مساء
خالد محمد الرقيبي (أرشيفية: الإنترنت)

انتُخب رئيس اللجنة البارولمبية الليبية، خالد محمد الرقيبي، عضواً بالاتحاد الأفريقي للإعاقات الذهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد الأفريقي للإعاقات الذهنية الذي انعقد بالقاهرة وحضره المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وتم خلاله إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي في دورته الأولى.

وانتُخبت المصرية، أمل مبدي، رئيساً، والسودانية، مشاعر مصطفى، نائبة للرئيس عن دول الشمال الأفريقي، ونيكولاس جون نائبًا للرئيس عن دول الجنوب الأفريقي، من موروشيوس، والمغربي حميد العوني سكرتيرًا عامًا، والمصري أشرف العجيلي، أمينًا للصندوق، والليبي خالد الرقيبي، عضوًا، والتونسي محمد المزوغي، عضوًا.

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