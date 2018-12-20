تعرف على ترتيب المنتخب الليبي عالميًا مع نهاية عام 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 05:03 مساء
المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (صفحة الاتحاد)

أنهى المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، عام 2018 في المركز 104 من بين منتخبات العالم، في التصنيف الشهري الصادر اليوم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أن ثبت رصيده من النقاط عند 1217 نقطة.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة تصنيف الاتحاد الدولى، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل فى تصنيف الفيفا أية تغييرات جوهرية، وظلت البرازيل فى المركز الثالث وكرواتيا الرابع وإنجلترا الخامس.

كما ظل منتخب البرتغال في المركز السادس وأوروجواى بالمركز السابع، وسويسرا فى المركز الثامن وإسبانيا بالمركز التاسع والدنمارك بالمركز العاشر.

ولم يطرأ أي تغيير على قائمة العشرة الأوائل لمنتخبات أفريقيا في تصنيف «فيفا»، واحتفظ منتخب السنغال بالصدارة بعدما حافظ على المركز الـ23 عالمياً، ثم تونس فى المركز الـ26 عالمياً.

وحافظ منتخب المغرب على المركز الثالث أفريقياً والـ40 عالمياً، ونيجيريا فى المركز الـ44 والكونغو الديمقراطية بالمركز الـ 49، وغانا فى المركز الـ51 والكاميرون فى المركز الـ 55 ثم مصر فى المركز الـ 56.

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