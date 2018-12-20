ردِّ مثير من الجعفري بعد حجب الثقة عنه

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، إنه غير معني بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، الذي عقد اليوم في مدينة المرج؛ وتم سحب الثقة منه بالأغلبية.

وفي تصريحه، اليوم، لقناة «218»، أضاف الجعفري: «اجتماع عمومية المرج غير قانوني، حسب رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادرة عن الأمين العام التي تقضي ببطلان كل القرارات المتخذة من المكتب التنفيذي».

وتابع الجعفري،: «كان من المفترض أن أعود على رأس عملي بعد رسالة الاتحاد الدولي، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فإنني لن اتخذ أي إجراء وسأنتظر قرار «فيفا» النهائي بخصوص الأحداث الجارية في اتحاد الكرة».

