ردِّ مثير من الجعفري بعد حجب الثقة عنه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 04:30 مساء

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، إنه غير معني بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، الذي عقد اليوم في مدينة المرج؛ وتم سحب الثقة منه بالأغلبية.

وفي تصريحه، اليوم، لقناة «218»، أضاف الجعفري: «اجتماع عمومية المرج غير قانوني، حسب رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادرة عن الأمين العام التي تقضي ببطلان كل القرارات المتخذة من المكتب التنفيذي».

وتابع الجعفري،: «كان من المفترض أن أعود على رأس عملي بعد رسالة الاتحاد الدولي، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فإنني لن اتخذ أي إجراء وسأنتظر قرار «فيفا» النهائي بخصوص الأحداث الجارية في اتحاد الكرة».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر متلازمة التعب المزمن