عمومية اتحاد الكرة تسحب الثقة من الجعفري وتعتمد الشلماني رئيسا

سحبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم الثقة من رئيس مجلس الإدارة، الدكتور جمال الجعفري، خلال اجتماع الجمعية الذي عقدته اليوم بمدينة المرج.

وقالت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية كلمتها، وصوت 82 ناديًا لصالح سحب الثقة من الجعفري، مقابل عضوين فقط صوتا ضد قرار سحب الثقة، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

واستعرض الاجتماع قبل عملية التصويت عددًا من المخالفات المالية التي اتهم بها الجعفري من قبل المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى اتهامه بالتفرد بقرارات المجلس بشكل يخالف قوانين ولوائح النظام الأساسي.

واعتمدت الجمعية العمومية في ختام اجتماعها اليوم استمرار نائب رئيس الاتحاد، عبدالحكيم الشلماني، قائمًا بأعمال رئيس الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.