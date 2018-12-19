ليبيا تقدم 18 حكما دوليًا في كرة القدم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، 18 حكمًا ليبيًا للقائمة الدولية، سواء على مستوى حكام الوسط أو مساعدين، والكرة الخماسية وكرة القدم الشاطئية.

واجتاز الحكام الـ18 الكشف الطبي واختبار اللغة الإنجليزية «كتابة ومحادثة» وامتحانات فنية في قوانين اللعبة واختبارات اللياقة البدنية «كوبر».