ليبيا تقدم 18 حكما دوليًا في كرة القدم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، 18 حكمًا ليبيًا للقائمة الدولية، سواء على مستوى حكام الوسط أو مساعدين، والكرة الخماسية وكرة القدم الشاطئية.
واجتاز الحكام الـ18 الكشف الطبي واختبار اللغة الإنجليزية «كتابة ومحادثة» وامتحانات فنية في قوانين اللعبة واختبارات اللياقة البدنية «كوبر».
والحكام الـ18 هم:
حكام الوسط: عبدالواحد حرويده ومعتز الشلماني وأيمن الشريف ومحمد رجب.
المساعدون: باسم سيف النصر ومجدي كامل وعطية امساعد ووحيد الجحاوي وإبراهيم بوكوز وصلاح الحاسي.
حكام الصالات: الشريف الفزاني ومصطفى أبو عين وعلي بوشكيوة ومحمد العفاس.
حكام الشاطئية: يحيى الوحيشي ومفتاح العلمي وعز الدين عطية وعماد اخريبش.