21 بحثا لتمكين المرأة الليبية من المناصب الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 07:51 مساء
جانب المؤتمر العلمي لدراسة واقع تولي المرأة المناصب القيادية في الرياضة (بوابة الوسط)

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي لدراسة واقع تولي المرأة الليبية المناصب القيادية في الرياضة، الدكتورة ليلي أسعد الفقيه، أن الموتمر سيعقد يومي السبت والأحد القادمين بصالة فندق باب البحر بطرابلس، ويستهدف قرابة 200 إمرآة.

وأضافت الفقيه، أن 21 بحثا تم إجازتها من اللجنة العلمية للموتمر، وتهدف جميعها إلى المساهمة في وضع استراتيجية عامة لتنمية القدرات القيادية للمرأة، وإبراز أهمية الرياضة في الحياة المعاصرة والإستفادة من الدراسات والتجارب في مجال رياضة المرأة، والتعرف على المعوقات التي تواجهها، والسبل التي تساعدها لتولي المناصب الرياضية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغنية «قومي» لميريام فارس تثير غضب الجمهور
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
العين يحقق المفاجأة ويبلغ نهائي مونديال الأندية
رياضة عالمية
ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جمع 80 كيلو غرام مسامير من أشجار بلده