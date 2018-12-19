21 بحثا لتمكين المرأة الليبية من المناصب الرياضية

جانب المؤتمر العلمي لدراسة واقع تولي المرأة المناصب القيادية في الرياضة (بوابة الوسط)

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي لدراسة واقع تولي المرأة الليبية المناصب القيادية في الرياضة، الدكتورة ليلي أسعد الفقيه، أن الموتمر سيعقد يومي السبت والأحد القادمين بصالة فندق باب البحر بطرابلس، ويستهدف قرابة 200 إمرآة.

وأضافت الفقيه، أن 21 بحثا تم إجازتها من اللجنة العلمية للموتمر، وتهدف جميعها إلى المساهمة في وضع استراتيجية عامة لتنمية القدرات القيادية للمرأة، وإبراز أهمية الرياضة في الحياة المعاصرة والإستفادة من الدراسات والتجارب في مجال رياضة المرأة، والتعرف على المعوقات التي تواجهها، والسبل التي تساعدها لتولي المناصب الرياضية.

