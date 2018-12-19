الاتحاد ينسحب من عربية اليد بتونس

من إحدى مباريات كرة اليد بالدوري الليبي (صفحة الاتحاد)

أكد مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد الليبي لكرة اليد، المنجي صولة، أن نادي الاتحاد اعتذر رسميا عن المشاركة في البطولة العربية الـ34 لكرة اليد، التي ستقام بتونس في الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن قرعة البطولة وضعت الاتحاد ضمن المجموعة الأولى، صحبة فرق، ساقية الزيت التونسي والسالمية الكويتي والخليج السعودي وأمل سكيكدة الجزائري.

وتشكلت المجموعة الثانية من فرق، الترجي التونسي والعربي القطري والكويت الكويتي وسبورتينغ المكنين التونسي وشباب ورقله الجزائري.

يذكر أن الاتحاد كانت له مشاركة ناجحة في النسخة الماضية من البطولة العربية والتي توج فيها بالميدالية الفضية.

