دارنس يعود بثلاث نقاط ثمينة من ملعب سرت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 05:55 مساء
من تدريبات الإحماء لفريق دارنس الأول لكرة القدم (صفحة دارنس)

أقيمت مساء اليوم مباراة واحدة بين فريق نجوم أجدابيا وضيفه فريق درانس وانتهت هذه المباراة بفوز دارنس

فاز فريق دارنس على نجوم أجدابيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة سرت ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

شهد الشوط الاول من المباراة تسجيل الأهداف الثلاثة، حيث تقدم دارنس بهدف «عكسي» سجله وسام جمعة في مرمى حارس مرماه، علي عبد الله، وتعادل للنجوم، ناجي شويقي في الدقيقه 40، وبعد 3 دقائق، تمكن لاعب دارنس عادل الشاعري، من تسجيل الهدف الثاني والفوز لفريقه.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من الفريقين، بحثا عن أهداف آخرى، إلا أن صافرة حكم المباراة، محمد الشلماني حسمت الموقف بإنهاء المباراة لصالح دارنس الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، فيما توقف النجوم عند نقاطه الثلاث.

وشهدت المباراة حصول لاعب درانس، حسام عبد المجيد، على البطاقة الحمراء .

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