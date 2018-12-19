تدريب «\استشفائي» لأهلي بنغازي في جوهانسبيرغ

فريق الكرة الأول بالأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي إلى عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرج، من أجل مواجهة فريق صن داونز، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأهلاوي مساء اليوم، تدريبا في فندق الإقامة بهدف «الاستشفاء» من إرهاق السفر، وبعده يقدم المدير الفني محمد عودة، محاضرة تكتيكية، يراجع من خلالها مهام كل مركز في الفريق، مع شرح تحركات الفريق المضيف.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي تعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة، بدون أهداف مع صن داونز، ويحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل الإيجابي في الإياب ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

