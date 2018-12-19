تدريب «\استشفائي» لأهلي بنغازي في جوهانسبيرغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 05:31 مساء
فريق الكرة الأول بالأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)


وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي إلى عاصمة جنوب أفريقيا، جوهانسبرج، من أجل مواجهة فريق صن داونز، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأهلاوي مساء اليوم، تدريبا في فندق الإقامة بهدف «الاستشفاء» من إرهاق السفر، وبعده يقدم المدير الفني محمد عودة، محاضرة تكتيكية، يراجع من خلالها مهام كل مركز في الفريق، مع شرح تحركات الفريق المضيف.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي تعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة، بدون أهداف مع صن داونز، ويحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل الإيجابي في الإياب ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغنية «قومي» لميريام فارس تثير غضب الجمهور
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
العين يحقق المفاجأة ويبلغ نهائي مونديال الأندية
رياضة عالمية
ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جمع 80 كيلو غرام مسامير من أشجار بلده