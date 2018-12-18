المدير المالي لاتحاد الكرة: كلام الشلماني غير صحيح

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 08:59 مساء
أبوبكر الهنشيري (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المدير المالي للاتحاد الليبي لكرة القدم، أبوبكر الهنشيري، أن رئيس الاتحاد المؤقت، عبد الحكيم الشلماني، يصرح بكلام مغلوط وليس له أساسا من الصحة، تجاه الأمور المالية بالاتحاد.

وأكد في تصريحات تلفزيونية لقناة «النبأ»، أن هناك مراجعا داخليا يتابع أين تصرف أموال الاتحاد، «ولا داعي للكلام الجانبي».

وقال الهنشيري: «للعلم، قضية عقوبة الفيفا على خلفية شكوى مدرب المنتخب السابق، الإسباني خافيير كلمنتي، لم يتعاون ويتحرك فيها، إلا جمال الجعفري، ولم يكن هناك أي دور لبقية أعضاء الاتحاد» .

وأضاف المدير المالي لاتحاد الكرة: «بخصوص عدم تغطية الأمور المالية لمشاركة منتخب الكرة الشاطئية، فالسبب يرجع للأمين العام، ناصر الصويعي، الذي قام بتصرفات إدارية عرقلت دعم المنتخب، ويجب أن يتحمل ذات المسؤولية».

تأتي هذه التصريحات، ردا على الهجوم الذي شنه، اليوم، رئيس الاتحاد المؤقت، عبداللطيف الشلماني، تجاه الهنشيري والجعفري، ونشرت «بوابة الوسط» مضمونه.

 

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