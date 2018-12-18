اتحاد الطب الرياضي يهدي المنتخبات والأندية 55 طبيبًا جديدًا

الأمين العام للاتحاد الليبي للطب الرياضي، عبد الحميد لياس (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للطب الرياضي، عبد الحميد لياس، نجاح برنامج دبلوم الطب الرياضي الذي شهد تخريج 55 طبيبًا متخصصًا، بعد 6 أشهر من الدراسة التي شملت مختلف التخصصات.

وقال لياس، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية على الاستفادة من هذه الدفعة لمرافقة المنتخبات داخليًا وخارجيًا بعد أن أصبحوا أطباء مختصين بالطب الرياضي، ودرسوا الإعداد النفسي والبدني والعلاج الطبيعي وتفادي الإصابات».

وأضاف لياس: «هذه الدفعة متاحة كذلك أمام الأندية، واللجنة ستوجه رسالة لجميع الاتحادات بضرورة الاستفادة من هذا العدد المميز من أطباء متخصصين في الطب الرياضي».

