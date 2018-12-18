اتحاد الطب الرياضي يهدي المنتخبات والأندية 55 طبيبًا جديدًا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 07:56 مساء
الأمين العام للاتحاد الليبي للطب الرياضي، عبد الحميد لياس (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للطب الرياضي، عبد الحميد لياس، نجاح برنامج دبلوم الطب الرياضي الذي شهد تخريج 55 طبيبًا متخصصًا، بعد 6 أشهر من الدراسة التي شملت مختلف التخصصات.

وقال لياس، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية على الاستفادة من هذه الدفعة لمرافقة المنتخبات داخليًا وخارجيًا بعد أن أصبحوا أطباء مختصين بالطب الرياضي، ودرسوا الإعداد النفسي والبدني والعلاج الطبيعي وتفادي الإصابات».

وأضاف لياس: «هذه الدفعة متاحة كذلك أمام الأندية، واللجنة ستوجه رسالة لجميع الاتحادات بضرورة الاستفادة من هذا العدد المميز من أطباء متخصصين في الطب الرياضي».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا