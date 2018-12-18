الشلماني يشكك في الذمة المالية للجعفري

جمال الجعفري «يمين» مع عبداللطيف الشلماني (أرشيفية: الإنترنت)



أكد الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة، عبد الحكيم الشلماني، أن الكلمة الفصل في قضية سحب الثقة عن رئيس الاتحاد جمال الجعفري، سيكون للجمعية العمومية في اجتماعها بعد غدٍ الخميس في مدينة المرج.

وقال الشلماني في تصريحات لقناة «218»: «مخالفات عديدة ارتكبها الجعفري، وخاصة المالية، استوجبت سحب الثقة عنه، ومنها إخفاء أرقام مالية عن الجمعية العمومية في اجتماعها الآخير بمدينة مصراتة، حيث وصل دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بقيمة 34 ألف دولار، لم يفصح عنها، وكذلك 100 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي، ومبلغ دعم حكومى بقيمة 750 ألف دينار أيضًا لا يعلم عنها أعضاء المجلس».

وانتقد الشلماني، مماطلة المسؤول المالي لاتحاد الكرة، وعدم صرفه مبالغ مستحقة لمنتخب الكرة الشاطئية، وقيامه بعرقلة عمل مجلس الإدارة الحالي».

