الأهلي طرابلس يحدد موعد الرحيل إلى «موقعة» الكاميرون

من تدريب سابق لقريق الكرة الأول بالأهلي طرابلس (صفحة الأهلي)

تغادر بعثة أهلي طرابلس لكرة القدم، الجمعة المقبل إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الإياب أمام فريق دوالا، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

وأعلن الجهاز الطبي بالأهلي، غياب حارس المرمى محمد نشنوش، عن اللقاء بسبب الإصابة التي تفرض عليه الراحة السلبية لمدة أسبوع قبل أن يخوض برنامج تأهيل لأسبوع آخر.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم من إريتريا، بقيادة حكم الساحة، تسيكاي موغوس تيكلو، والمساعدين، هوغوش عبدالقادر و برهان محمد.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ويحتاج الأهلي إلى فوز أو تعادل بأكثر من هدف في لقاء الإياب الذي يقام الأحد المقبل.

