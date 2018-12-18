ناشئو ليبيا في المغرب لمواجهات شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 05:11 مساء
المنتخب الليبي للناشئين تحت 17 سنة (صفحة اتحاد الكرة)

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين «تحت 17 عامًا»، أمس، إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم.

وستجرى قرعة البطولة يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة منتخبات، ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وضيف البطولة منتخب السنغال.
 

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