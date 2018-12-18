ناشئو ليبيا في المغرب لمواجهات شمال أفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين «تحت 17 عامًا»، أمس، إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم.
وستجرى قرعة البطولة يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة منتخبات، ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وضيف البطولة منتخب السنغال.
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