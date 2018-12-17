منح الرخصة «D» لــ 40 مدربًا من المنطقة الشرقية

جانب من تكريم مدربي الشرقية الحاصلين على الرخصة d (صفحة اتحاد الكرة الليبي)

اختتمت اليوم دورة مدربي كرة القدم التمهيدية الرخصة «D» بمشاركة 40 مدربًا من مدن مختلفة بالمنطقة الشرقية.

وحضر الاحتفال الختامي للدورة، رئيس الاتحاد الليبى «المؤقت»، عبد الحكيم الشلماني، الذي قدم التهنئة للمدربين المحليين المشاركين وحيا الإدارة الفنية بالاتحاد، على جهودها في إنجاح الدورة ودورها في الرفع من مستوى كفاءة المدرب الوطني، وفقًا لصفحة اتحاد الكرة على «فيس بوك».

وأشاد الشلماني بجهود الاتحاد الفرعي للجبل الأخضر، ومساهمته الكبيرة في استضافة وإنجاح الدورة التي تم في ختامها توزيع شهادات إتمام الدورة على المدربين الذين أثنوا على حجم الاستفادة من برنامج محاضرات الدورة ومستوى المحاضرين والكفاءات المحلية برئاسة المدرب، محمد الشارف مدير الإدارة الفنية بالاتحاد العام.

