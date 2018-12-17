موعد وملاعب مؤجلات أسبوعين من الدوري الليبي

من مباراة سابقة بالدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)



كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد وملاعب إقامة المباريات المؤجلة من الأسبوعين الأول والثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وسبق أن أجلت اللجنة عددًا من المباريات بسبب ارتباط 4 أندية ببطولتي الاتحاد الأفريقي، وهي: الأهلي بنغازي والنصر في دوري الأبطال أفريقيا، والاتحاد والأهلي طرابلس في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وفقًا لصفحة ـ«ريميسا».

وقررت اللجنة أن يلتقي فريقا النصر ودارنس يوم 28 ديسمبر الجاري بملعب بنينا، والأهلي بنغازي مع التعاون في 29 منه بملعب بنينا، والاتحاد والأهلي طرابلس يوم 30 ديسمبر بملعب مصراته، والأنوار يلاقي النصر يوم 2 يناير 2019 بملعب المرج، وشباب الجبل مع الأهلي بنغازي يوم 3 يناير بملعب البيضاء، والأهلي طرابلس يواجه الاتحاد المصراتي يوم 5 يناير بملعب الخمس، والسويحلي مع الاتحاد يوم 5 يناير بملعب مصراته، والنصر مع الأهلي بنغازي في 6 يناير بملعب بنينا.

