اتحاد اليد يعلن جدول ذهاب الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 08:18 مساء
من مباراة سابقة بدوري اليد الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات مرحلة الذهاب للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2019/2018 للمنطقة الرياضية الأولى.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي، حسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد:
المجموعة الأولى
في الأسبوع الأول، يلتقي الجزيرة مع الأهلي طرابلس بقاعة النادي الأولمبي بالزاوية، بدون حضور الجمهور، واتحاد الشرطة يلتقي الإشعاع بقاعة 17 فبراير بطرابلس.
وفي الأسبوع الثاني، يلتقي الأهلي طرابلس مع اتحاد الشرطة بقاعة 17 فبراير بطرابلس، والإشعاع مع الجزيرة بقاعة نادي الإشعاع بزليتن.
وفي الأسبوع الثالث، يلتقي الجزيرة مع اتحاد الشرطة بقاعة نادي الجزيرة بزوارة، والإشعاع مع الأهلي طرابلس بقاعة نادي الإشعاع بزليتن.

المجموعة الثانية
في منافسات الأسبوع الأول، الصباح مع الاتحاد بقاعة مصراتة، والمشعل مع المدينة بقاعة نادي الإشعاع بزليتن.
وفي الأسبوع الثاني، يلتقي الاتحاد مع المشعل بقاعة 17 فبراير بطرابلس، والمدينة مع الصباح بقاعة 17 فبراير بطرابلس
وتقام في الأسبوع الثالث، مباراة الصباح مع المشعل بقاعة مصراتة، والمدينة مع الاتحاد بقاعة 17 فبراير بطرابلس.
 

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