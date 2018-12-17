التعاون يعمِّـق جراح الهلال والتحدي يحصد النقطة الأولى

الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون (أرشيفية: الإنترنت)

افتُتحت مساء اليوم مباريات الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بفوز فريق التعاون على الهلال بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة سرت .

سجل هدفي التعاون اللاعب الشماخ القذافي في الدقيقة 7 من الشوط الأول و92 من الزمن الإضافي، ليرفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ، فيما توقف الهلال عند رصيده السابق 3 نقاط من ثلاث مباريات.

وفي ملعب بنينا تمكن التحدي من حصد أولى نقاطه من ثلاث مباريات بالدوري، بعد أن تعادل مع الصداقة بهدف لمثله، بادر الصداقة بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه إبراهيمي كولبيالي، وعادل للتحدي، عمر بالحاج في الدقيقة 71، ليرفع الصداقة رصيده إلى النقطة الخامسة من ثلاث مباريات.

ورحلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مباراة فريقي نجوم اجدابيا ودارنس من الثلاثاء إلى الأربعاء المقبلين، بملعب مدينة سرت الساعة الثالثة مساء، ويلتقي يوم الثلاثاء، شباب الجبل مع خليج سرت بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

