تجمع لـ28 لاعبا قبل اختيار منتخب «قدم الصالات»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 16 ديسمبر 2018, 10:08 مساء
من مباراة سابقة بين المنتخبين الليبي والمصري لكرة الصالات (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة المنتخبات لكرة القدم داخل الصالات، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون في تجمع يبدأ من غدٍ بمدينة مصراتة، لاختيار عناصر المنتخب الوطني، الذي لديه استحقاقات دولية قادمة .

وضمت القائمة المختارة 28 لاعبا من مختلف الأندية الليبية، وهم :
محمد علي الشريف ومفتاح موسي العقوري وعبد الرحمن عبد الله ،وعلي ابوالقاسم محمد وفاتح علي مسعود ونصر خليفة نصر و محمد حسين شاحوت و محمد سليمان غالب و محمد ارحومة محمد و عادل محمود الشريف و محمد ميلود ابو راس و يوسف احميد ابوشينة وحسام الحبيب الوحشي، واحمد صالح اليمني وموسي لوان وفيصل عبد الحفيظ ورياض محمد عثمان واحمد عبد الحفيظ عبد العزيز ومروان السنوسي التليسي و حمزة محمد عبد الله و محمد الصالحين سالم ومحمد سليمان زريق وحمدي اسماعيل الشريف وعمورة صالح عموره وسليمان عبد السلام درويش وعبد المعز محمد دوه وابراهيم محمد المجبري ومحمد منصور ابوحمزة
 

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