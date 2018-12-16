الأولمبية الليبية تعتمد ميزانية الملايين الخمسة وتقاطع اتحاد السلة

من اجتماع سابق للجنة الأولمبية الليبية (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الألمبية الليبية، ميزانية الموسم المقبل والتي قدرت بخمسة ملايين و140 ألف دينار.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد مساء اليوم بصالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، ونوقشت فيه جملة من المواضيع، من بينها الموافقه على برنامج النشاط الداخلي والخارجي للجنة للعام 2019، وإعادة تشكيل لجنة مكافحة المنشطات برئاسة الدكتور محمد الفقيه.

وأكد الاجتماع على إيقاف تعامل اللجنة مع اتحاد السلة لحين فصل الجمعية العمومية الاولمبية القادم في القرار، وفيما يخص موضوع اتحاد القوة البدنية، طالب المجلس بإحضار المستندات المتعلقة باعتماد النظام الأساسي للاتحاد، كما نوقش في الاجتماع ملف الاهتمام بالرياضيين المتميزين وضرورة وضع برنامج علمي لهم.

