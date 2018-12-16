الأولمبية الليبية تعتمد ميزانية الملايين الخمسة وتقاطع اتحاد السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 16 ديسمبر 2018, 09:11 مساء
من اجتماع سابق للجنة الأولمبية الليبية (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الألمبية الليبية، ميزانية الموسم المقبل والتي قدرت بخمسة ملايين و140 ألف دينار.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد مساء اليوم بصالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، ونوقشت فيه جملة من المواضيع، من بينها الموافقه على برنامج النشاط الداخلي والخارجي للجنة للعام 2019، وإعادة تشكيل لجنة مكافحة المنشطات برئاسة الدكتور محمد الفقيه.

وأكد الاجتماع على إيقاف تعامل اللجنة مع اتحاد السلة لحين فصل الجمعية العمومية الاولمبية القادم في القرار، وفيما يخص موضوع اتحاد القوة البدنية، طالب المجلس بإحضار المستندات المتعلقة باعتماد النظام الأساسي للاتحاد، كما نوقش في الاجتماع ملف الاهتمام بالرياضيين المتميزين وضرورة وضع برنامج علمي لهم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة