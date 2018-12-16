71هدفا في دوري القدم المصغرة

من احدى مباريات كرة القدم المصغرة بطرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت مباريات الأسبوع الخامس في دوري القدم المصغرة التي جرت، أمس واليوم الأحد غزارة في الأهداف في المياريات العشرة التي جرت على ملاعب مدن درنة ومصراتة وطرابلس وزوارة وبني وليد فقد اهتزت الشباك 71 مرة بمعدل فاق ال 7 أهداف في كل مباراة وهذه جولة في النتائج المسجلة.

في المنطقة الأولى بدرنة النسور يفوز على أهلي درنة 3 /2، وبنفس النتيجة القادسية يفوز على المحلة والصفاء على دارنس 4 / 2، وفي المنطقة الثالثة بمصراتة تعادل السويحلي والشموع 3 / 3 فوز تحدي طمينة على الأهلي المصراتي 5 /0 والشباب على ماجر 9 / 6 والصخرة على الأحرار 5 /3.

وفي المنطقة الرابعة فوز أهلي بني وليد على الهداية 6 / 2 والغيران على النجوم 4 / 2، وفي المنطقة الخامسة جزيرة زوارة يفوز على آساريا 5 /4 .

