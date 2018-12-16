صن داونز يحرج «الجزارة» بالتعادل في القاهرة

من مباراة الأهلي طرابلس وصن داونز 16 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

أهدر فريق الكرة الأول بأهلي بنغازي، فرصة تحقيق الفوزعلى صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما انتهى اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعادل بدون أهداف، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي بنغازي، اللقاء ضاغطًا بغية خطف هدف مبكر خطط له من خلال التشكيل الهجومي الذي بدأ به المدير الفني للفريق، محمد عودة.

وجاء الظهور الأول لأنياب الأهلي الهجومية، عند الدقيقة 5 من فرصة أهدرها محمد التاورغي داخل منطقة الجزاء، فرد عليه صن داونز بعد 4 دقائق من تسديدة قوية تصدى لها عبد الجواد رزق.

بعد ربع ساعة من اللقاء، بدأ صن داونز في فرض سيطرته الميدانية على اللقاء، فأجبر الأهلي على التقهقر والاعتماد على الهجمات غير المنظمة تكتيكيا، وعند الدقيقة 17 أهدر الضيف فرصة هدف محقق لقائد الفريق هلومفو كيكانا، لتتوالى من بعدها الفرص لصن داونز، فيما اعتمد الأهلي على الفرديات الهجومية.

لم تر أحداث الشوط الثاني، جديدا، حيث محاولات خجولة أهدرها الأهلي، وفي المقابل طمع الفريق جنوب أفريقي في تحقيق الفوز من خلال غزوات هجومية متنوعة، تألق الدفاع وحارس المرمة للجزارة في التصدي لها حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وسيكون لقاء الإياب بحنوب أفريقيا هو الفيصل في من سيتأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

