11 ميدالية لليبيا في أفريقية الأجسام

توجت ليبيا بـ 11 ميدالية متنوعة في بطولة افريقيا لكمال الأجسام التي جرت أمس بالجزائر.

وحقق المنتخب الوطني 5 ميداليات ذهبية عن طريق رشاد أبو قرين «وزن 100 كلج»، وعمر الميلودي «وزن 80 كلج»، وحسين بن عبد الله «ذهبية الماستر»، وسند الحداد «ذهبية الفيزيك فئة 173 سم»، ومحمد المجلغ «ذهبية الفيزيك فئة 179 سم».

وضمن نفس البطولة، أحرز المنتخب 3 ميداليات فضية، عن طريق، حميد بو سعيدة وحسين بن عبدالله وخالد المبروك، كما حقق 3 ميداليات برونزية عن طريق، وسيم القلعي وخالد المبروك وخالد الجبالي.

وعلى مستوى التحكيم، حصل الدوليون الليبيون، حسين شبيط وعبدالله كعوان وصلاح الجمل وناصر دليله والحكم المحلي عادل البيباص، على جائزة التميز.

وأيضا تواجد أربعة حكام لامتحانات الشارقة الدولية وهم صالح الصويعي وكمال عريبي وعادل الشناكية وعبدالجبار كامل

