بث مباشر لمباراة الأهلي بنغازي وصن داونز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 05:42 مساء
من مباراة الهلي بنغازي وصن داونز 16 ديسمبر 2018 (صفحة ريميسا)

تقام حاليًا مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : عبد الجواد رزق
خط الدفاع : جبريل البقرماوي – أحمد هويدي – وائل اصديره – أبو بكر بوعقيلة
خط الوسط : الشامخ العبيدي – محمد التاورغي – سفيان بن عمران
خط الهجوم : محمد التاورغي – نيكيز داهو – كوفري – إيبونغ

البدلاء: عبد الله العرفي - علي الشعافي – أحمد الحاسي – محمد فتحي - على رزق – جبريل مرسال - على الطويل.
شاهد المباراة بث مباشر:


 

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